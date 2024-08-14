شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جمال يقود الإسماعيلى أمام سموحة فى الدورى بفريق 2005 والان مع تفاصيل الخبر

استقر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى بقيادة نصر أبو الحسن على خوض مباراة سموحة بالجولة الأخيرة لمسابقة دورى nile بفريق 2005 بالقيادة الفنية لعمر جمال مدرب الفريق، وذلك بعد ضمان بقاء الفريق فى الدورى بشكل رسمى.

ويواجه فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال السبت المقبل، فريق الاتفاق السعودى فى السعودية ضمن احتفالات النادى بمرور 100 عام على تأسيسه، وسيكون هناك صعوبة فى خوض مباراة سموحة بالفريق الأول بعد 24 ساعة من مواجهة الاتفاق.

وفى وقت سابق كشف محسن عبد المسيح عضو مجلس إدارة نادى الإسماعيلى سبب إقامة مباراة الاتفاق السعودى احتفالا بالمئوية 17 أغسطس الجارى، أى بعد مباراة الدراويش مع سموحة فى الدورى بـ24 ساعة فقط.

وقال محسن عبد المسيح، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن توقيت مباراة الإسماعيلى مع الاتفاق السعودى جاء بناءً على طلب الفريق السعودى نظرا لانطلاق الدورى السعودى بعد 4 أيام من المباراة.

وأضاف عضو مجلس الإسماعيلى "أن الإنجليزى جيرارد مدرب الاتفاق كان يريد أن يجعل المباراة يوم 16 ولكن تعارضت مع مباراة الإسماعيلى وسموحة في الدورى".