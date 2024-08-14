شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يفتش عن فك العقدة أمام الزمالك فى لقاء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يخوض عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش فى الخامسة والنصف مساء اليوم الأربعاء، تحديا جديدا عندما يقود الطلائع أمام نظيره الزمالك على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة دورى nile.

بسيونى لا يعرف النتائج الإيجابية أمام الزمالك

واجه عبد الحميد بسيونى الزمالك 12 مرة سابقة قبل مواجهة اليوم، أثناء توليه القيادة الفنية لطلائع الجيش وحرس الحدود وسموحة، منها 8 لقاءات بالدورى، و3 مباريات بكأس مصر، ولم يحقق أى نتيجة إيجابية فى أى لقاء منها، حيث خسر فى جميعها.

واستقبلت شباك الفرق الذى قادها بسيونى 16 هدفا، بينما هز شباك الأبيض 3 مرات فقط، وتعد نتيجة 3-0 هى أكبر خسارة له أمام الزمالك.

يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 55 نقطة بعدما لعب 32 مباراة حقق الفوز فى 17 لقاء وتعادل في 7 لقاءات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 50 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا.

وفى المقابل يحتل الطلائع المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 39 هدفا.

وفاز الزمالك على زد إف سى بهدف دون رد بآخر ظهور فى المسابقة، فيما خسر الطلائع من بيراميدز بخماسية مقابل هدفين في الجولة الأخيرة للمسابقة.