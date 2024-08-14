حقيقة رحيل حسين الشحات عن الاهلي في الميركاتو الصيفي

كشف حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي عن حقيقة رحيله عن الفريق الأول خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال الشحات في تصريحات تليفزيونية: “لدي عدة عروض خليجية في الوقت الحالي للرحيل عن النادي الاهلي، لكني تركت الأمر لإدارة النادي”.

وأضاف: “قبل انتقالي إلى النادي الاهلي من العين الإماراتي تنازلت عن أكثر من مليون دولار خاصة وأن النادي الإماراتي كان طالب رقم معين لاتمام الصفقة، والاهلي وضع سقف للراتب والصفقة أيضًا”.

وتابع: “تنازلت عن ما يقرب من مليون دولار حبًا في جمهور الاهلي وحبًا في جمهور العين”.

وكان حسين الشحات قد شارك مع النادي الاهلي في حسم لقب الدوري المصري الممتاز رسميًا.

وقرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي منح لاعبي الفريق الأول راحة من التدريبات، حيث تم تصعيد عدد كبير من اللاعبين الشباب للتدرب مع الفريق الأول.