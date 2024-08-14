رغم الأزمة الأخيرة.. حسين الشحات يتغنى بالشيبي

تغنى حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي بمحمد الشيبي، لاعب فريق بيراميدز، وذلك رغم الخلاف بينهما الفترة الأخيرة.

وقال الشحات في تصريحات تليفزيونية: “محمد الشيبي أفضل ظهير أيمن في الدوري المصري الموسم الحالي”.

وأضاف: “عمر جابر قدم موسم استثنائي مع نادي الزمالك، ومحمد هاني صديقي بالاهلي، ولكن محمد الشيبي بعيدًا عن الخلاف بيننا فهو أفضل ظهير أيمن في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم”.

وكان محمد الشيبي قد تعرض للطرد في مباراة الاهلي وبيراميدز الأخيرة، والتي انتهت بفوز الأحمر بهدف دون رد، حيث ساهم هذا الفوز في حسم لقب الدوري المصري الممتاز رسميًا هذا الموسم.

وقرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي منح لاعبي الفريق الأول راحة من التدريبات، وذلك بعد حسم لقب الدوري المصري الممتاز رسميًا.

وصعد النادي الأهلي أكثر من 17 لاعب شاب للتدرب مع الفريق الأول، لخوض المباريات المتبقية من بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك لمنح اللاعبين الكبار راحة من أجل الاستعداد للموسم الجديد.