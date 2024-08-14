تطورات مفاوضات الاهلي لضم محمد علي بن رمضان

كشفت تقارير صحفية تونسية اليوم الأربعاء عن تطورات مستقبل محمد علي بن رمضان، لاعب فريق فرينكفاروزي المجري، والذي يفاوضه المارد الأحمر لضمه إلى الفريق خلال الفترة القادمة.

وحسب إذاعة “ديوان إف إم” التونسية فإن وكيل اللاعب محمد علي بن رمضان كشف عن زيادة عرض النادي الأهلي إلى 2.2 مليون دولار، وأن هذا العرض يمثل خطوة جدية في إنهاء الصفقة بشكل رسمي”.

وأضافت: “نادي فرينكفاروزي يُصر على الحصول على 3 مليون دولار من أجل إنهاء الصفقة، بالإضافة إلى نسبة 25% من إعادة بيعه مستقبلًا”.

وأتمت: “نادي الترجي التونسي دخل في مفاوضات أيضًا لضم محمد علي بن رمضان إلى صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الجاري على سبيل الإعارة، مع رغبة في وجود بند يتيح شراءه بشكل نهائي في المستقبل”.

وكان النادي الاهلي قد ضم صفقتين في الميركاتو الصيفي حتى الآن، وهما يوسف أيمن لتدعيم خط الدفاع ويحيى عطية الله لتدعيم مركز الظهير الأيسر في الفريق الأحمر، في ظل غياب علي معلول للإصابة بقطع في وتر أكيلس.