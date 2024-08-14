أكينولا يقود تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة طلائع الجيش بالدوري

استقر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التشكيل الذي سيخوض به مباراة طلائع الجيش، المقرر لها مساء الليلة، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز الرابع على التوالي له في مسابقة الدوري الممتاز، خاصة بعد الفوز في الجونة بهدف دون رد، وإنبي برباعية مقابل هدفين وزد بهدف دون رد.

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة طلائع الجيش اليوم كالتالي:

حراسة المرمى: محمود الشناوي.

خط الدفاع: حسن أبو المعاطي – مصطفى الزناري – أحمد مجدي – محمد السيد.

خط الوسط: محمد أشرف “روقا” – سيف فاروق جعفر – مهاب ياسر.

خط الهجوم: محمد عاطف – سامسون أكينيولا – سيد عبد الله.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حاليًا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 55 نقطة، حصدها الفريق من 32 مباراة.