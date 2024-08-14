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كاف يعلن طاقم حكام مباراة بيراميدز وبطل زنزبار في دوري أبطال إفريقيا

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بيراميدز - فاركو - الدوري المصري

بيراميدز - فاركو -

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عن طاقم حكام مباراة بيراميدز ضد جي كيه يو بطل زنزبار في دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي فريق بيراميدز نظيره جي كيه يو بطل زنزبار في الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر له يوم الأحد المقبل في تمام الثامنة مساءً.

ويدير المباراة طاقم حكام من النيجر بقيادة الحكم محمد علي موسى، على أن يعاونه عبد العزيز ياكوبا، وعبد الله توناو المساعد الثاني، وعمرو إيزاكا الحكم الرابع، بينما يراقب اللقاء ماكور كاريوم من دولة جنوب السودان.

وكان فريق بيراميدز قد تأهل للمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الجديد، وذلك بعد احتلاله المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، خلف النادي الأهلي المتصدر.

وحسم المارد الأحمر لقب الدوري المصري الممتاز قبل جولتين، وذلك بعد فوزه على فريق سموحة بهدف دون رد ليصل إلى النقطة الـ81 ويحسم لقب الدوري المصري الممتاز رسميًا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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