6 تغييرات في تشكيل الاهلي لمباراة إنبي بالدوري المصري

استقر سامي قمصان، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة إنبي اليوم، ضمن مباريات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المتوقع أن يجري سامي قمصان ست تغييرات في تشكيل الاهلي المتوقع لمباراة إنبي في الدوري المصري الممتاز، بالدفع بوجوه شابة، خاصة في ظل قرار إدارة النادي بإراحة اللاعبين الكبار من التدريبات خاصة بعد حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

ويتوقع أن يشهد وسط الملعب ثلاث لاعبين وعم مصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله وإسلام عبد الله، وبالتالي سيأتي تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة إنبي كالتالي..

في حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

في خط الدفاع: كريم الدبيس – خالد عبد الفتاح – معتز محمد – عمر كمال عبد الواحد.

في خط الوسط: كريم وليد – مصطفى أبو الخير – محمد مجدي “أفشة”.

في خط الهجوم: محمد عبد الله – محمود عبد المنعم “كهربا” – إسلام عبد الله.

ويتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 84 نقطة، حصدها الفريق من 32 مباراة سابقة، فيما يأتي إنبي في المركز التاسع برصيد 43 نقطة.