الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يلتقي الفريق الفريق الأول لنادي الزمالك، مع نظيره طلائع الجيش، اليوم الأربعاء في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش، اليوم الأربعاء، في التاسعة مساء بالجولة الـ 33 من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

ويبحث الزمالك خلال المباراة، الاستمرار في الانتصارات، من أجل حسم المركز الثالث، بعد تحقيق الفوز في المباراة الماضية على حساب زد بهدف دون رد.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 55 نقطة، بينما يحتل فريق طلائع الجيش المركز الـ11 في جدول المسابقة برصيد 39 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

وتقرر أن تنقل مباراة الزمالك ونظيره طلائع الجيش، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، عبر قناة أون تايم سبورتس الأولى، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

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