موعد مباراة ريــال مدريد وأتلانتا اليوم في السوبر الأوروبي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه ريال مدريد، بطل دوري أبطال أوروبا، مع أتلانتا بطل الدوري الأوروبي في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، في كأس السوبر الأوروبي 2024 على الملعب الوطني في وارسو ببولندا.

وكان ريال مدريد فاز في نهائي دوري الأبطال على بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين دون مقابل، في حين تغلب أتلانتا على باير ليفركوزن الألماني بثلاثية نظيفة في نهائي يوروباليغ.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة

كورتوا؛ كارفاخال، ميليتاو، روديغر، ميندي؛ فالفيردي، تشواميني، مودريتش؛ بيلينغهام، مبابي، فينيسيوس جونيور.

تشكيلة أتلانتا المتوقعة

موسو؛ جيمسيتي، هين، كولاسيناك؛ زاباكوستا، إيدرسون، دي رون، روجيري؛ دي كيتيلاير، ريتيجوي، لوكمان.

القناة الناقلة

وتنقل قناة "بي إن سبورتس" القطرية البث المباشر للمباراة عبر القنوات التالية:

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