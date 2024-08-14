موعد مباراة الزمالك والجيش اليوم.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه الزمالك، نظيره طلائع الجيش، فى الخامسة والنصف مساء اليوم، الأربعاء، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 55 نقطة بعدما لعب 32 مباراة حقق الفوز فى 17 لقاء وتعادل في 7 لقاءات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 50 هدفا وتلقت شباكه 32.

وفى المقابل يحتل الطلائع المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 27 هدف وتلقت شباكه 39 هدف.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي: حراسة المرمى: محمود الشناوي. خط الدفاع: حسن أبو المعاطي - مصطفى الزناري - أحمد مجدي - محمد السيد. خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - سيف فاروق جعفر - مهاب ياسر.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والطلائع في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والطلائع في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.