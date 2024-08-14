12 لاعبا من الاهلي في قائمة منتخب مصر لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا

استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول على ضم 12 لاعبًا من النادي الاهلي لقائمة منتخب مصر في معسكر سبتمبر المقبل.

ويستعد منتخب مصر الأول لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا يومي 6 و10 سبتمبر المقبل، ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة للنهائيات عام 2025 بالمغرب.

واستقر حسام حسن على ضم 12 لاعب من النادي الأهلي لقائمة منتخب مصر وهم كالتالي..

محمد الشناوي ومصطفى شوبير، ومحمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، وعمر كمال عبد الواحد، بالإضافة إلى خماسي خط الوسط والهجوم؛ مروان عطية، أكرم توفيق، أحمد نبيل «كوكا»، إمام عاشور، وحسين الشحات.

وتقع مصر في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات كاب فيردي وبوتسوانا وموريتانيا.