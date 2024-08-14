صدمة في ريال مدريد بسبب مدة غياب كامافينجا

كشفت تقارير صحفية عن مدة غياب الدولي الفرنسي كامافينجا، لاعب فريق ريال مدري الإسباني، وذلك بعد تعرضه للإصابة في مران الفريق أمس الثلاثاء.

وتعرض كامافينجا للإصابة على مستوى الكاحل، وذلك بعد تدخل تشاوميني على قدمه في مران الفريق الذي لعب أمس الثلاثاء، في إطار الاستعداد لخوض مباراة السوبر الأوروبي امام أتالانتا والمقرر له اليوم.

ويلتقي ريال مدريد ضد نظيره أتالانتا الإيطالي في تمام العاشرة مساءً، في نهائي كأس السوبر الأوروبي.

وحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية فإن مدة غياب كامافينجا عن ريال مدريد تتراوح ما بين 6 إلى 7 أسابيع.

وأضافت الصحيفة:”كامافينجا تعرض للإصابة في التواء شديد بكاحل قدمه، واللاعب سيغب مدة طويلة عن مباريات ريال مدريد”.

وكان كامافينجا قد عاد مؤخرًا لتدريبات فريق ريال مدريد الإسباني، وذلك بعد الراحة التي حصل عليها مؤخرًا لعودته من المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أوروبا.