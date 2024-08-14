"وجه جديد وعودة سامسون".. التشكيل المتوقع للزمالك أمام طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يلتقي الفريق الأول لنادي الزمالك مع نظيره طلائع الجيش، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الـ33 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ووضع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأبيض، اللمسات النهائية على خطة الزمالك المناسبة لمواجهة طلائع الجيش، خلال المران الختامي أمس الثلاثاء.

ووضح خلال المران الأخير، استمرار المدير الفني على تجربة الناشئين خلال الفترة الحالية، علاوة على إشراك عدد من اللاعبين الذين ابتعدوا عن التشكيل الأساسي.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمود الشناوي.

خط الدفاع: حسن أبو المعاطي - مصطفى الزناري - أحمد مجدي - محمد السيد.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - سيف فاروق جعفر - مهاب ياسر.

خط الهجوم: محمد عاطف - سامسون أكينيولا - سيد عبد الله.

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