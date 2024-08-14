تقرير تونسي: الأهلي يقدم عرضا جديدا لضم محمد علي بن رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشفت تقارير تونسية، ارتفاع عرض الأهلي لضم التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فيرينتسفاروشي المجري.

وقالت إذاعة ديوان إف إم التونسية، إن الأهلي قدم عرضا جديدا للنادي المجري، وصلت قيمته إلى 2.2 مليون دولار، ويضم عدة امتيازات مادية، في حال فوز اللاعب مع الفريق بدوري أبطال أفريقيا والتقدم في كأس العالم للأندية.

وذكر التقرير، أنه لا يوجد اتفاق رسمي حتى الآن، بشأن القيمة النهائية، خاصة أن الفريق المجري يريد 3 مليون دولار للبيه النهائي، بالإضافة إلى نسبة بيع تصل إلى 20-25%.

اقرأ أيضًا:

"5 ناشئين جدد".. التشكيل المتوقع للأهلي أمام إنبي في الدوري