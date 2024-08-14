"فحوصات للمخ والقلب".. تطورات الحالة الصحية لماجد هاني بعد بلع لسانه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف محمود الشامي رئيس شركة كرة القدم بنادي بلدية المحلة، تطورات الحالة الصحية لماجد هاني لاعب الفريق، الذي سقط مغشيا عليه في مباراة أمس، دون تدخل من أحد.

وقال الشامي في تصريحات عبر إذاعة أون تايم سبورتس: "منذ دخول ماجد هاني إلى المستشفى أمس، أجرى فحوصات طبية على عضلة القلب والمخ، كما أفراد أسرته معه حاليا ومن المقرر أن يغادر المستشفى اليوم".

وأضاف: "لا بد من الاهتمام بملف الطب الرياضي وعمل فحوصات طبية كاملة على جميع اللاعبين قبل وأثناء الموسم، ووجود أحد الأطباء المتخصصين في الطوارئ داخل أرض الملعب لإنقاذ اللاعبين على الفور".

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