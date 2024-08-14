"دعواتكم".. أول ظهور لماجد هاني بعد سقوطه فاقدا للوعي (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نشر ماجد هاني لاعب بلدية المحلة، صورة له من داخل المستشفى، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب عليها: "الحمدلله أنا بخير، دعواتكم".

وشهدت مباراة بلدية المحلة والجونة، مساء أمسا، سقوط مفاجئ لماجد هاني، دون تدخل أحد معه.

وفي الدقيقة 77 من عمر المباراة، خرج ماجد هاني في عربة الإسعاف، وقال معلق المباراة: "ماجد هاني سقط على الأرض وبلع لسانه، والجهاز الطبي استطاع إنقاذ اللاعب".

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