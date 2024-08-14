"مستمر ولكن".. مصدر يكشف تطورات جديدة بشأن رحيل زيزو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

كشف مصدر لمصراوي، مصير أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وموقف النادي من العروض المقدمة من الدوريين السعودي والقطري.

وقال المصدر، إن الزمالك متمسكا بمبلغ 8 ملايين دولار لبيع زيزو، والوضع الحالي يشير إلى أن اللاعب مستمر، ولكن لم يحسم موقفه من التجديد.

وأوضح المصدر: "الزمالك حدد مطالبه، ونادي نيوم (الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية السعودي)، صرف نظر عن الصفقة، لرغبته في سرعة الإتمام، نظرا أن المعسكر يقام حاليا، وبالنسبة إلى عرض القطر القطري، لم يوافق عليه الأبيض لأنه يتراوح بين 3 و4 ملايين دولار".

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