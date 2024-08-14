شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة ناشئات اليد أمام اسبانيا فى بطولة العالم بالصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب مصر للناشئات لكرة اليد فى أول مشواره ببطولة العالم مواليد 2006 التى تستمر حتى حتى 25 أغسطس الجارى بالصين أمام إسبانيا بنتيجة 37-22، ضمن المجموعة السابعة التى تضم رومانيا وإسبانيا وسويسرا.

ثاني مباريات منتخب مصر ستكون أمام منتخب سويسرا في تمام الساعة السابعة صباحا يوم 16 أغسطس.

ثالث مباريات منتخب مصر ستكون أمام منتخب رومانيا في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم 17 أغسطس.

وأنهى منتخب مصر لكرة اليد منافسات أولمبياد باريس فى المركز الخامس عقب فوز الدنمارك علي ألمانيا وفوز إسبانيا على سلوفينيا.

وودع منتخب مصر لرجال كرة اليد، أولمبياد باريس، بعد الخسارة أمام نظيره الإسبانى، بنتيجة 29-28 فى إطار ربع نهائى الدورة الأولمبية باريس 2024.