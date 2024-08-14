شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام الطلائع فى الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر



يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك في الخامسة والنصف مساء اليوم الأربعاء، نظيره طلائع الجيش على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة دورى nile.

يدخل الزمالك اللقاء محتلا المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 55 نقطة بعدما لعب 32 مباراة حقق الفوز فى 17 لقاء وتعادل في 7 لقاءات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 50 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا.

وفى المقابل يحتل الطلائع المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 39 هدفا.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من كلا من محمود الشناوي في حراسة المرمى، و حسن أبو المعاطى، محمد السيد، احمد مجدى ، مصطفى الزنارى في خط الدفاع، و محمد أشرف روقا، سيف جعفر، مهاب ياسر في الوسط، بينما يقود الهجوم سيد عبد الله نيمار، و سامسون أكينولا بالإضافة إلى محمد عاطف.