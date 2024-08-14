اخبار الرياضه

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الطلائع فى الدورى الليلة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام الطلائع فى الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 03:28 م


يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك في الخامسة والنصف مساء اليوم الأربعاء، نظيره طلائع الجيش على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة دورى nile.

يدخل الزمالك اللقاء محتلا المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 55 نقطة بعدما لعب 32 مباراة حقق الفوز فى 17 لقاء وتعادل في 7 لقاءات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 50 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا.

وفى المقابل يحتل الطلائع المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 39 هدفا.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من كلا من محمود الشناوي في حراسة المرمى، و حسن أبو المعاطى، محمد السيد، احمد مجدى ، مصطفى الزنارى في خط الدفاع، و محمد أشرف روقا، سيف جعفر، مهاب ياسر في الوسط، بينما يقود الهجوم سيد عبد الله ، و سامسون أكينولا بالإضافة إلى محمد عاطف.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا