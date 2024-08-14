شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على إنبى في القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يحل فريق الأهلى في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، ضيفا على نظيره إنبى على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة دورى nile.

الأهلى يتفوق على إنبى فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 32.30 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لإنبى 5.60 مليون يورو.

ويخوض الأهلى ثانى مبارياته بعد حسم التتويج بالدوري للمرة الثانية على التوالي والرابعة والأربعين في تاريخ القلعة الحمراء.

ويغيب عن الأهلى فى لقاءات الدوري الاخيرة محمد الشناوى ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامى ربيعة ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق وحسين الشحات ووسام أبو علي وأحمد نبيل كوكا للراحة وعلى معلول وطاهر محمد طاهر وعمرو السولية وكريم فؤاد للإصابة.

ومن المتوقع أن يدخل سامى قمصان مباراة إنبى بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف

الدفاع: أحمد عابدين، ياسر إبراهيم، خالد عبد الفتاح، كريم الدبيس

الوسط: كريم نيدفيد ومصطفى أبو الخير ومحمد مجدي أفشة

الهجوم: عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد الله، ومحمود كهربا