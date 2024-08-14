شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن التمسك بالتجديد لزيزو ويؤكد: جلسة مع اللاعب ووالده بعد الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن نادى الزمالك التمسك باستمرار أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مع الفريق خلال الفترة المقبلة، وتجديد عقد اللاعب مع القلعة البيضاء الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل.

ونشر أحمد سالم المتحدث الرسمي لـ نادى الزمالك عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى، فيس بوك :"مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب يؤكد علي تمسكه بالتجديد للاعب احمد مصطفي زيزو نجم الفريق وجلسة مع اللاعب و والده عقب عودته من الإجازة ".



أحمد سالم يتحدث عن زيزو

وأكد أحمد سالم فى تصريحات سابقة، أن ملف أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك على مائدة مجلس إدارة النادى، سواء بالتجديد مع الفريق أو مناقشة العروض التى يتلقاها اللاعب.

وقال سالم، في تصريحات خاصة لـ الخليج 365، إن العروض التي تلقاها زيزو في الفترة الأخيرة جميعها على مائدة مجلس إدارة النادى برئاسة حسين لبيب، حيث تتم مناقشتها بالتنسيق مع اللاعب وذلك سيتم بعقد جلسة مع زيزو.

