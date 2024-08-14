شكرا لقرائتكم خبر عن مصير جون إيبوكا في سيراميكا بعد فشل انتقاله للدورى الليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل نادى سيراميكا، موقف النيجيري جون إيبوكا مهاجم الفريق بعد فشل انتقاله إلى الدورى الليبى عبر بوابة أهلى طرابلس لعدم الاتفاق على راتب اللاعب.

وأكد المصدر أن سيراميكا لا يمانع من رحيل اللاعب لأى نادٍ إذا تلقى عرضا مناسبا لإمكانياته، مضيفا أن سيراميكا اتفق مع أهلى طرابلس على بيع اللاعب، قبل أن تتعثر المفاوضات من جانب اللاعب والنادى الليبي.

وأضاف المصدر، أن جون إيبوكا مستمر معانا حال عدم وجود عرض مناسب، وهناك أحاديث من بعض الأندية المصرية للفوز بخدمات اللاعب.

ومن جانب آخر، يستعد فريق سيراميكا لمواجهة زد في المباراة المقرر لها الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من دورى nile.

استعان أيمن الرمادى بمواجهة زد مع الأهلى الأخيرة لدراسة شكل وطريقة لعب الفريق خاصة في ظل التغييرات التي يجريها مجدى عبد العاطى مدرب زد في المباراة الأخيرة من أجل وضع الخطة المناسبة لخطف النقاط الثلاثة.

وطالب أيمن الرمادى اللاعبين بضرورة القتال داخل الملعب واستعادة نغمة الانتصارات بعد السقوط أمام سموحة من أجل نهاية الموسم بشكل قوى.