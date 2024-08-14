شكرا لقرائتكم خبر عن 37 مباراة جمعت الزمالك والطلائع قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الزمالك في الخامسة والنصف مساء اليوم الأربعاء، مع نظيره طلائع الجيش على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة دورى nile.



تاريخ مواجهات الزمالك والطلائع

مواجهات الزمالك والطلائع

تعد مباراة اليوم الـ38 بين الزمالك والطلائع، حيث سبق أن تواجها في 37 مباراة من قبل، حقق الزمالك الفوز في 22 وفاز الطلائع 8 مواجهات وحسم التعادل 7 لقاءات بين الفريقين، سجل الأبيض 72 هدفا بينما سجل نجوم الطلائع 36 هدفا.

يعد أكبر فوز للزمالك على الطلائع كان بنتيجة 6 / 1، بينما جاء أكبر فوز للطلائع على الزمالك بهدفين نظيفين، بينما كانت نتيجة آخر مباراة جمعت بينهما لصالح الزمالك بهدفين مقابل هدف.

يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 55 نقطة بعدما لعب 32 مباراة حقق الفوز فى 17 لقاء وتعادل في 7 لقاءات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 50 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا.

وفى المقابل يحتل الطلائع المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 39 هدفا.