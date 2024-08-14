شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء، الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، على رأسها مباراة الأهلى وإنبى، و الزمالك مع الطلائع، كما أعلن الزمالك التمسك بالتجديد لزيزو، منتخب مصر يطلب تقرير عن المصابين قبل المعسكر.

الأهلى يسعى لمواصلة الأرقام القياسية أمام إنبى بالدوري.. الليلة

يدخل فريق الاهلى مع دقات التاسعة مساء اليوم الأربعاء اختباراً قوياً حينما يواجه نظيره انبى على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري، ، في الظهور الثانى للمارد الأحمر بعد حسم التتويج بالدوري للمرة الثانية على التوالي والرابعة والأربعين في تاريخ القلعة الحمراء.



الزمالك يخشى انتفاضة الطلائع الليلة بالدوري

يواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش المقرر لها الخامسة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

منتخب مصر يطلب تقريرا طبيا عن المصابين قبل المعسكر المقبل

طلب الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، من الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، تجهيز تقريرا طبيا عن حالة اللاعبين الدوليين المصابين، قبل إعلان قائمة المنتخب نهاية الشهر الجاري استعدادا لمباراتي الجولة الأولى والثانية من تصفيات إفريقيا، أمام كاب فيردي وبوتسوانا.

الزمالك يطالب اتحاد الكرة بالجدول الجديد لمباريات الكأس

أرسل مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب خطابا رسميا إلى نظرائهم باتحاد الكرة يطلبون فيه إخطارهم بالجدول الجديد لبطولة كأس مصر في ظل اعتراض الأبيض على المواعيد المحددة لاستكمال المسابقة.

ياسر إدريس يرد على فريدة عثمان: تحاول تبرئة نفسها أمام الرعاة والرأى العام

أكد ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن فريدة عثمان السباحة المصرية، مصدومة من عدم تأهلها إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وهو ما نتج عنه عدم توفيقها في الفيديو الذي نشرته مساء الثلاثاء.

محمود الشامى: ماجد هانى سوف يغادر المستشفى اليوم

كشف محمود الشامى رئيس شركة كرة القدم بنادى بلدية المحلة أن حالة ماجد هانى لاعب الفريق مستقرة حاليا وسوف يغادر المستشفى اليوم.



الزمالك يعلن التمسك بالتجديد لزيزو ويؤكد: جلسة مع اللاعب ووالده بعد الإجازة

أعلن نادى الزمالك التمسك باستمرار أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مع الفريق خلال الفترة المقبلة، وتجديد عقد اللاعب مع القلعة البيضاء الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل.