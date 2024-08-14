شكرا لقرائتكم خبر عن 43 مباراة جمعت الأهلى مع إنبى قبل لقاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الأهلى في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، مواجهة جديدة أمام نظيره إنبى على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة دورى nile.

تاريخ مواجهات الأهلى وإنبى

التقى الأهلى وإنبى فى 43 مباراة قبل مباراة الليلة، فاز المارد الأحمر فى 31 لقاءً، وتعادل الفريقان فى 8 مواجهات، وفاز الفريق البترولى فى 4 مباريات، سجل لاعبو الأهلى 83 هدفاً فى الشباك البترولية، بينما نجح مهاجمو إنبى فى الوصول للشباك الحمراء 37 مرة.

انتهت آخر مباراة جمعت الفريقين بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق.

ويخوض الأهلى ثانى مبارياته بعد حسم التتويج بالدوري للمرة الثانية على التوالي والرابعة والأربعين في تاريخ القلعة الحمراء.

يحتل الأهلى المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 84 نقطة بعدما لعب 32 مباراة حقق الفوز في 27 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 73 هدفا وتلقت شباكه 25 هدفا.

فيما يحتل إنبى المركز التاسع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 32 مباراة حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 10 مواجهات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 37 هدفا وتلقت شباكه 36 هدفا.

فاز الأهلى على زد اف سى بهدفين مقابل هدف فى أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما خسر انبى برباعية مقابل هدفين من الزمالك في أخر ظهور بالمسابقة.