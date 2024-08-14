شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل المصري وزد اف سي قبل مباراتهما اليوم والان مع تفاصيل الخبر

أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراته بالجولة الثالثة والثلاثين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق زد اف سي والمقرر إقامتها في الخامسة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ستاد برج العرب.

وضمت التشكيلة الأساسية كل من محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي ، باهر المحمدي ، عمرو موسى ، حسن علي لخط الظهر ، محمود حمادة ، أمادو با كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، سمير فكري ، حسين فيصل ، محمد الشامي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمد شحاته ، عمرو سعداوي ، ايزي ايميكا ، يوسف الجوهري والثلاثي الناشئ حسام حسن ، أحمد فؤاد ، أحمد شرف.

فى المقابل أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق زد اف سي ، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراته بالجولة الثالثة والثلاثين من الدوري والتي تجمعه بالمصري والمقرر إقامتها في الخامسة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ستاد الجيش ببرج العرب.

وضمت التشكيلة الأساسية كل من علي لطفي لحراسة المرمى، محمد إسماعيل ، مصطفى العش ، محمد أشرف ، أحمد سيد عبد النبي لخط الظهر ، أحمد الصغيري ، بيتر موتوموسي كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، ماتا ماجاسا ، عبد الرحمن البانوبي ، مصطفى زيكو كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد شادي حسين.

فيما ضمت قائمة البدلاء عمرو حسام ، محمد سمير ، أحمد عاطف قطة ، مصطفى سعد ميسي ، عبد الله مجدي ، ديلسون كاموني، رأفت خليل ، اسلام عبد اللاه، محمد رضا.