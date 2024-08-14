شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين يغيبون عن الإسماعيلى أمام الاتفاق السعودي ويدعمون 2005 أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

غاب 5 لاعبين من الفريق الأول بنادى الاسماعيلى، عن السفر إلى السعودية لمواجهة الاتفاق السعودي المقرر لها السبت المقبل، في إطار احتفالات الدراويش بمرور 100 سنة على تأسيسه.

ويفقد الإسماعيلى الخماسى محمد بيومى ومحمد فوزى وعماد حمدى وعبدالرحمن الدح وخالد النبريص عن مباراة الاتفاق، بعد تعذر سفرهم بسبب بعض الإجراءات المتعلقة بالسفر.

وينضم الخماسى لتدريبات فريق 2005 تحت قيادة عمر جمال استعدادا لمواجهة سموحة في الجولة الأخيرة من منافسات دورى nile.

واستقر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى بقيادة نصر أبو الحسن على خوض مباراة سموحة بالجولة الأخيرة لمسابقة دورى nile بفريق 2005 بالقيادة الفنية لعمر جمال مدرب الفريق، وذلك بعد ضمان بقاء الفريق فى الدورى بشكل رسمى.

ويواجه فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال السبت المقبل، فريق الاتفاق السعودى فى السعودية ضمن احتفالات النادى بمرور 100 عام على تأسيسه، وسيكون هناك صعوبة فى خوض مباراة سموحة بالفريق الأول بعد 24 ساعة من مواجهة الاتفاق.