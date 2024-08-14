شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لـ"الخليج 365": إعارة زياد كمال مستمرة وجوميز يحسم مصيره نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك عن مصير زياد كمال لاعب الفريق، والقادم من إنبى على سبيل الإعارة، سواء بالاستمرار مع الزمالك لنهاية فترة إعارته أو بقطع الإعارة وعودته إلى الفريق البترولى.

وقال مصدر مسئول بنادى الزمالك فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن زياد كمال مستمر مع الزمالك مثله مثل باقى اللاعبين، ولم يتم التطرق إلى قطع إعارته مع الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر أن البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق هو صاحب تحديد مصير اللاعبين، حيث قام مجلس الإدارة بمنح جوميز حرية حسم مصير لاعبى الفريق سواء المعارين أو ممن تنتهى عقودهم، بنهاية الموسم، وبالتالى فمصير زياد كمال فى يد المدير الفنى صاحب القرار لكن بعد نهاية الموسم الجارى.

وكان أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى قال في تصريحات تليفزيونية أنه إذا تم بيع زياد كمال في يناير المقبل سيحصل إنبي على نسبة 85% من قيمة الصفقة والزمالك على 15% وتقل النسبة كل 6 شهور".

وأتم تصريحاته "وإذا تم بيعه في نهاية الموسم المقبل سيحصل إنبي على 80% والزمالك على 20%، وإذا كان البيع في يناير 2026 سيحصل إنبي على 75% والزمالك على 25%، وإذا كان البيع في نهاية الموسم بعد المقبل وهي نهاية فترة إعارته مع الزمالك سيحصل إنبي على 70% والزمالك على 30%".