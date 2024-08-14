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تخفيض عدد المباريات.. حازم إمام يكشف الشكل المقترح للدورى الجديد

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 05:16 م

قال حازم إمام نجم الزمالك السابق وعضو اتحاد الكرة إن هناك اجتماعا مرتقبا سيجمع بين رابطة الأندية المحترفة والأندية للاتفاق على شكل الدورى في الموسم الجديد،موضحاً أن موعده سيكون الأسبوع المقبل.

أكد حازم إمام خلال تواجده في الاستوديو التحليلى لمباراة الزمالك وطلائع الجيش،أن من الممكن أن يكون الشكل الجديد للدوري المصري، خوض كل فريق 27 جولة فقط، من أجل إنهاء الموسم في وقت مبكر ليتم تقليص عدد مباريات الأندية حيث يخوض كل فريق حاليا 34 مباراة فى مسابقة الدوري الممتاز.

وكشف عضو اتحاد الكرة عن أمنيته في الموسم المقبل أن تصل رابطة الأندية مع الأندية إلى حل خاصة بعد شكوى الأندية والمدربين من ضغط المباريات .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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