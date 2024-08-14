شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو على يعتلى صدارة هدافى الأهلى قبل مواجهة إنبى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الأهلى في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، نظيره انبى على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة دورى nile.

هدافو الأهلى قبل مواجهة إنبى

يتصدر وسام أبو علي، مهاجم الأهلي، قائمة هدافي الفريق بالدوري العام بعد تتويجه بالبطولة برصيد 18 هدفًا حتى الآن، يليه إمام عاشور برصيد 8 أهداف، وبيرسي تاو 7 أهداف، ومحمود كهربا 6 أهداف، وأربعة أهداف لكل من حسين الشحات ورضا سليم وأنتوني موديست ومحمد مجدي أفشة، وثلاثة أهداف لكل من عمرو السولية وعمر كمال عبد الواحد، وهدفين لكل من كريم فؤاد وطاهر محمد طاهر، وهدف واحد لكل من أحمد عبد القادر ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وياسر إبراهيم، بجانب هدفين نتيجة فوز اعتباري على الزمالك 2-صفر، لانسحابه من مباراة الفريقين بالدور الثاني للبطولة.

ويغيب عن الأهلى فى لقاءات الدوري الاخيرة محمد الشناوى ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامى ربيعة ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق وحسين الشحات ووسام أبو علي وأحمد نبيل كوكا للراحة وعلى معلول وطاهر محمد طاهر وعمرو السولية وكريم فؤاد للإصابة.

ومن المتوقع أن يدخل سامى قمصان مباراة إنبى بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف

الدفاع: أحمد عابدين، ياسر إبراهيم، خالد عبد الفتاح، كريم الدبيس

الوسط: كريم نيدفيد ومصطفى أبو الخير ومحمد مجدي أفشة

الهجوم: عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد الله، ومحمود كهربا