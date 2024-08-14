جاهزية نجم الهلال للمشاركة في نهائي السوبر السعودي

كشف نادي الهلال السعودي، عن جاهزية النجم البرازيلي البرازيلي مالكوم فيليب لاعب الفريق، للمشاركة خلال المباراة النهائية لمسابقة كأس السوبر.

وتعافى النجم البرازيلي من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية بشكل كامل والتي أبعدته عن المشاركة مع الفريق.

وشارك مالكوم، في تدريبات “الزعيم”، بصورة طبيعية خلال الفترة الأخيرة، إلا أن المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، رفض المجازفة به خلال لقاء الأهلي، في الدور نصف النهائي من المسابقة.

وسيقرر المدرب البرتغالي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال إذا كان سيبدأ بالبرازيلي مالكوم بصورة أساسية في المباراة النهائية أم لا.

وينتظر الهلال في المباراة النهائية، الفائز من مباراة النصر والتعاون في الدور نصف النهائي.

وكان الهلال، قد حقق الفوز على حساب النادي الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن مباريات الدور نصف النهائي لمسابقة كأس السوبر، والتي أقيمت مساء اليوم.