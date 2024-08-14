الغيابات تضرب الهلال في نهائي كأس السوبر

يفتقد نادي الهلال، أكثر من لاعب خلال المباراة النهائية في مسابقة كأس السوبر السعودي، والمقرر إقامتها مساء يوم السبت المقبل.

وينتظر الهلال، في المباراة النهائية لمسابقة كأس السوبر، الفائز من مباراة النصر والتعاون في الدور نصف النهائي من المسابقة.

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غيابات الهلال في نهائي السوبر

ويغيب 3 لاعبين عن نادي الهلال لأسباب مختلفة، حيث سيغيب علي البليهي، وذلك بسبب تراكم البطاقات، بالإضافة إلى نيمار جونيور، بسبب الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية.

وأخيراً محمد البريك، بسبب وفاة والداته، واستبعاده من معسكر كأس السوبر.

وكان الهلال، قد تأهل إلى نهائي بطولة كأس السوبر السعودي بفوزه على نظيره الاهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-1، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.