طلائع الجيش يتقدم على الزمالك بهدفين في الشوط الأول

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، على نظيره الزمالك، بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول من المباراة الجارية بينهما الآن.

ويلتقي طلائع الجيش مع الزمالك في إطار لقاءات الجولة 33 من المسابقة المحلية، وذلك على أرضية استاد القاهرة.

وأحرز عمر السعيد الهدف الأول في الدقيقة 25 من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء فشل محمود الشناوي حارس الزمالك في التصدي لها لتسكن الشباك.

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وتمكن سامسون أكينيولا، مهاجم الزمالك، في الدقيقة 36، من تسجيل التعادل بعدما تلقى تمريرة جيدة من نيمار ثم راوغ وسدد لتصطدم بقدم محمد إيهاب مدافع الجيش وتغيير اتجاهها وتسكن شباك الجيش.

بينما أحرز كريم طارق الهدف الثاني لطلائع الجيش، في الدقيقة 40 من عمر المباراة.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمود الشناوي.

خط الدفاع : حسن أبو المعاطي – مصطفى الزناري – أحمد مجدي – محمد السيد.

خط الوسط : محمد أشرف “روقا” – سيف جعفر – مهاب ياسر.

خط الهجوم : محمد عاطف – سامسون أكينيولا – سيد عبد الله “نيمار”.