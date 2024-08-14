كشفت تقارير صحفية أن لاعب نادي روما الإيطالي، الأرجنتيني باولو ديبالا يقترب من الانتقال إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وينتهي عقد باولو ديبالا مع فريق روما الإيطالي في الموسم المقبل، صيف 2025.

ووفقًا للصحفي الموثوق سانتي أونا أن نادي القادسية السعودي قد توصل إلى اتفاق للتوقيع مع لاعب روما ومنتخب الأرجنتين، باولو ديبالا في موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

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وتابع أن النادي السعودي سيقوم بتفعيل الشرط الجزائي في عقد ديبالا مع روما والبالغ 12 مليون يورو، أو التفاوض مع النادي الإيطالي بصفقة دائمة.

وواصل أن ديبالا سيوقع على عقد لمدة 3 سنوات حتى عام 2027، وسيحصل على راتب يبلغ 15 مليون يورو سنوياً.

يذكر أن باولو ديبالا خاض الموسم الماضي في 39 مباراة مع روما، حيث أحرز 16 هدفاً وقام بصناعة 10 أهداف طوال الموسم.