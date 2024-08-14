"جلسة مع اللاعب ووالده".. الزمالك ينهي الجدل بشأن رحيل زيزو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

حسم أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، موقف أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، من الرحيل خلال فترة الانتقالات الحالية.

وتلقى أحمد سيد زيزو، عرضين للرحيل من الزمالك، أحدهم من فريق نيوم السعودي، والآخر من نادي العربي القطري، ولكن مجلس إدارة الأبيض رفض المقابل المادي المعروض.

وكتب أحمد سالم عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب يؤكد على تمسكه بالتجديد للاعب أحمد مصطفى زيزو نجم الفريق".

وأضاف: "وجلسة مع اللاعب و والده عقب عودته من الأجازة".

اقرأ أيضا:

"مستمر ولكن".. مصدر يكشف تطورات جديدة بشأن رحيل زيزو

"وجه جديد وعودة سامسون".. التشكيل المتوقع للزمالك أمام طلائع الجيش