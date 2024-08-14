"رغبة اللاعب تحسمها".. محاولة جديدة من الأهلي لضم بن رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

فتح النادي الأهلي، خطوط مفاوضات مرة أخرى للتعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب فريق فرينكفاروزي المجري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365"، أن النادي الأهلي، واصل سعيه من أجل الحصول على خدمات التونسي "بن رمضان" خلال الفترة الحالية.

وأضاف المصدر، أن النادي المجري طلب مبلغ 3 ملايين دولار، لترك اللاعب، وعرض الأهلي توقف عند 2 مليون و100 ألف دولار، ولكن اللاعب أخبر النادي برغبته في الانتقال للأحمر.

وأتم المصدر: "هناك محاولة في الوقت الحالي لتقريب وجهات النظر بين الناديين من أجل حسم الصفقة، على أن يرفع الأحمر عرضه المالي ويتنازل النادي المجري عن جزء من طلباته".

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