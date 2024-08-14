رسالة من أحمد شوبير إلى ماجد هاني بعد بلع لسانه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

وجه أحمد شوبير لاعب الأهلي الأسبق، رسالة إلى ماجد هاني لاعب بلدية المحلة، والذي سقط مغشيا عليه، في المباراة التي أقيمت مساء أمس ضد الجونة.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "حمد الله على سلامة ماجد هاني لاعب بلدية المحلة قدر ولطف الحمد والشكر لله".

وشهدت مباراة بلدية المحلة والجونة، مساء أمس، سقوط مفاجئ لماجد هاني، دون تدخل من أحد.

وفي الدقيقة 77 من عمر المباراة، خرج ماجد هاني في عربة الإسعاف، وقال معلق المباراة: "ماجد هاني سقط على الأرض وبلع لسانه، والجهاز الطبي استطاع إنقاذ اللاعب".

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