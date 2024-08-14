بعد تعيينه مستشارا قانونيا لمودرن سبورت.. من هو محمد رشوان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت، تعيين المحامي محمد رشوان في منصب المستشار القانوني للنادي، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة النادي، مساء أمس، لمناقشة التطورات الخاصة بالموسم الجديد.

وكان محمد رشوان من أبرز الأسماء على الساحة الرياضية، خلال الأيام السابقة، نظرا إلى أنه كان محامي الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، والذي وافته المنية بعد تدهور حالته الصحية، ويمكن الإطلاع على القصة الكاملة.. اضغط هنا

من هو محمد رشوان؟

ودرس محمد رشوان في كلية الحقوق جامعة عين شمس، من عام 1995 حتى 1999، وأسس مؤسساته لأعمال المحاماة والاستشارات القانونية‏ عام 2004.

وبالنسبة لعمله في المجال الرياضي، كان محمد روان محاميا للنادي الأهلي وتولى الدفاع عن أحد مشجعي النادي، كما تولى قضية مروة عيد عبدالملك لاعبة نيس الفرنسي ومنتخب مصر لكرة اليد ضد أحد الصحفيين الذي يدعى مايكل أيوب.

وسبق لمحمد رشوان تولي الدفاع عن قضايا مشجعي نادي الزمالك "ألتراس وايت نايتس"، ومنذ فترة تولى قضية الراحل أحمد رفعت.

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