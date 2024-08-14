"أحدهم كسرت أسنانه".. ما السر وراء احتفال الأبطال الأولمبيين بـ"عض الميدالية"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

في لقطة وصفها المشجعون بـ"الألطف" في أولمبياد باريس 2024، خطفت الصينية جو ياكين صاحبة الـ18 عاما، أنظار المشجعين ببراءتها، حينما نظرت إلى احتفال الإيطاليتين أليس ديأماتو ومانيلا ديسبوسيتو، وهما يعضان على الميدالية.

ولم يكن احتفال الإيطاليتين غريبا بالنسبة للمشجعين، إذ أصبح مشهدا مألوفا في الألعاب الأولمبية، ولكن يظل السؤال هو لماذا يعض الرياضيون الأولمبيون ميدالياتهم؟.

وفي مقال نشره الحساب الرسمي للألعاب الأولمبية، بتاريخ يوليو 2021، أوضح السر، إذ يقول التاريخ إن التجار، في الأيام الأولى، كانوا يعضون عملاتهم الذهبية للتأكد من صحتها، حينما كان يستخدم المعدن الثمين كعملة.

ويعتبر الذهب معدن طري يخدش عن تعرضه لضغط ويترك علامة القضمه، إلا أن الأبطال الأولمبيون لا يعضون على ميدالياتهم للتأكد من المعدن، إذ أن اللجنة الأولمبية الدولية توقفت عن منح الميدالية المكونة من الذهب الخالص، عام 1992.

ولكن ظل المصورون يطلبون من الأبطال الأولمبيين، الاحتفال بهذه الطريقة، ويقول ديفيد ووليتشينسكي رئيس الجمعية الدولية للمؤرخين الأولمبيين، لشبكة CNN: "لقد أصبح الأمر بمثابة هوس للمصورين، أعتقد أنهم ينظرون إلى هذه اللقطة باعتبارها لقطة رمزية، كشيء يمكن بيعه على الأرجح، لا أعتقد أن الرياضيين قد يفعلون ذلك بمفردهم".

وفي واقعة غربية، أثناء الاحتفال بهذه الطريقة، كسر المتزلج الألماني ديفيد مولر (الفائز بفضية أولمبياد 2010)، أسنانه، أثناء العض على الميدالية، وقال مولر لصحيفة بيلد الألمانية: "أراد المصورون التقاط صورة لي وأنا أحمل الميدالية بأسناني فقط، وفي وقت لاحق أثناء العشاء، لاحظت أن إحدى أسناني مفقودة".

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