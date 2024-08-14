حقيقة اعتناق فيستون ماييلي الإسلام .. مصدر من بيراميدز يكشف مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

كشف مصدر مقرب من النجم الكونجولي فيستون ماييلي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز حقيقة اعتناقه الإسلام.

وقال المصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي":فيستون ماييلي اعتنق الإسلام منذ حوالي 5 أو 6 أشهر ماضية".

وأضاف المصدر:" أن اللاعب كان حريص علي صيام شهر رمضان الماضي مع زملائه، وتأدية الفروض الإسلامية".

ويحتل ماييلي وصافة جدول هدافي مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 17 هدف، وبفارق هدف وحيد عن النجم الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي.

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز نظيره الداخلية مساء اليوم الأربعاء على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري المصري، والمقرر انطلاقها في تمام الساعة التاسعة مساءًُ بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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