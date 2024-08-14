الزمالك يتأخر أمام طلائع الجيش في الشوط الأول (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

انتهى الشوط الأول بتقدم طلائع الجيش علي نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي تجمع بينهما حالياً على استاد القاهرة الدولي وذلك منافسات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقدم طلائع الجيش بالهدف الأول عن طريق عمر السعيد في الدقيقة 25، ثم تعادل الفارس الأبيض بأقدام سامسون أكينولا في الدقيقة 35، وقبل نهاية الشوط خطف الضيوف الهدف الثاني من تسديدة كريم طارق في الدقيقو 41.

وبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمى : محمود الشناوي.

خط الدفاع : حسن أبو المعاطي – مصطفى الزناري – أحمد مجدي – محمد السيد.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – سيف جعفر – مهاب ياسر.

خط الهجوم : محمد عاطف – سامسون أكينيولا – سيد عبد الله "نيمار".