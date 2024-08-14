"بعد إصابته في باريس".. لاعب منتخب مصر للسباحة يجري جراحة في الكتف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

خضع لاعب منتخب مصر للسباحة مروان القماش، لجراحة ناجحة في الكتف، اليوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس الجاري، في إحدى مستشفيات السادس من أكتوبر، بعد الإصابة التي تعرض لها في أولمبياد باريس 2024.

وقال أشرف محرم، الطبيب الذي أجرى الجراحة للاعب: "مروان القماش أجرى جراحة ناجحة اليوم، بعدما عانى من خلع في أربطة الكتف الأمامية، ومزق بمنشأ عضلة الباي في الكتف، وهو ما استدعى إجراء جراحة بالمنظار مع تركيب خواطيف جراحية لإصلاح الأجزاء المصابة".

وأضاف: "مروان القماش سيبدأ العودة للتدريبات التأهيلية تدريجيا بدءً من الأسبوع المقبل، على أن تتم متابعة الحالة باستمرار، على هامش بروتوكول الرعاية الطبية الموقع بين المستشفى واللجنة الأولمبية المصرية، باعتبار هذه المستشفى هي الراعي الطبي للجنة والبعثة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية".

وكان القماش احتل المركز الـ 27 في جدول الترتيب بأولمبياد باريس بزمن قدره 8:07.00 دقيقة، خلال منافسات سباق 800 متر سباحة.

وتأهل القماش إلى أولمبياد باريس 2024، بعد حصده الميدالية الفضية في بطولة فلوريدا للسباحة.

ويذكر أن مروان القماش تعرض لإصابة قبل السباق في الأولمبياد، ولكنه تحامل على نفسه وواصل اللعب، خلال منافسات سباق 800 متر حرة في أولمبياد باريس 2024.

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