"إنجاز تاريخي ينتظر ثنائي الملكي".. أبرز أرقام مباراة السوبر الأوروبي بين ريال مدريد وأتالانتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لملاقاة نظيره أتالانتا الإيطالي، في نهائي كأس السوبر الأوروبي.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب وارسو.

ويطمح ريال مدريد لحصد اللقب السادس له في البطولة، لفض الشراكة مع فريق برشلونة الإسباني وميلان الإيطالي، برصيد 5 ألقاب لكل منهما.

وستكون هذه هى المواجهة الثالثة التي تجمع بين الفريقين معاً فيلا مختلف البطولات، حيث سبق أن تواجها معاً في مناسبتين من قبل، تمكن الفريق الملكي من تحقيق الفوز فيهما.

ونجح لاعبو ريال مدريد في تسجيل أربعة أهداف في مرمى أتالانتا، وتلقت شباكهم هدفاً واحداً فقط.

ويمكن لثنائي ريال مدريد داني كارفخال ولوكا مودريتش أن يصبحا أكثر اللاعبين، تتويجاً ببطولة السوبر الأوروبي، برصيد 5 ألقاب لكلاً منهما، متفوقياً على كلاً من "كريم بنزيما، توني كروس، ماتيو كوفاسيتش، داني ألفيس وباولو مالديني".

في حال شارك لاعب ريال مدريد لوكاس فاسكيز في اللقاء، سيصبح ثالث لاعب في صفوف الجيل الحالي للفريق الملكي، يصل إلى 350 مباراة بمختلف البطولات، بعد الثنائي لوكا مودريتش صاحب 534 مباراة، وداني كارفخال صاحب الـ 416 مباراة.

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