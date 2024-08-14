شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد فضية بطولة أفريقيا لشباب الريشة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

حصد المنتخب الوطني لشباب الريشة الطائرة الميدالية الفضية في منافسات الفرق ببطولة أفريقيا والمقامة بالسنغال خلال الفترة من 12 وحتى 19 أغسطس الجاري.

وحصل الفراعنة الصغار على المركز الثاني والميدالية الفضية بعد خسارتهم أمام منتخب موريشيوس بنتيجة 3-1.

وكان منتخبنا الوطني قد صعد للنهائي بعد تصدره للمجموعة الأولى عقب الفوز على بوروندي وتونس على الترتيب بنتيجة 5-0، ثم الفوز على المنتخب الجزائري بنتيجة 4-1، قبل أن يتغلب على جنوب أفريقيا بنتيجة 3-0 في نصف النهائي.

وتضم قائمة المنتخب المصري في البطولة القارية كلًا من: "ريم حسين وهادية الجندي ولوچين أشرف وفاطمة ربيع وعاليا عمرو على صعيد الناشئات، وسيف عمر ومحمود محمد وزياد هشام وكريم حاتم وعمر رفعت على صعيد الناشئين.

ويقود أبناء النيل فنيًا آلاء يوسف في منصب المدير الفني ومحمد عبد العال في منصب المدرب العام، فيما يتواجد محمد كمال نائب رئيس الاتحاد للإشراف على كافة النواحي الإدارية كرئيسًا للبعثة.