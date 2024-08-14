شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين فريقى المصرى و زد بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريقى المصرى و زد في المباراة التي تجمعهم حاليا على ستاد برج العرب ضمن الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وشهدت أحداث الشوط الأول سجال بين فريقى المصرى و زد حيث ظهرت خطورة الفريق البورسعيدى عن طريق صلاح محسن و محمد الشامى بينما هجمات فريق زد عن طريق مصطفى زيكو وشادى حسين.

وخاض فريق المصرى بقيادة على ماهر المباراة بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى .. محمود جاد.

خط الدفاع .. كريم العراقي ، باهر المحمدي ، عمرو موسى ، حسن علي.

خط الوسط .. محمود حمادة ، أمادو ، سمير فكري ، حسين فيصل.

الهجوم .. محمد الشامي ، صلاح محسن.

بينما جاء تشكيل فريق زد أف سى بقيادة مجدي عبد العاطي كالتالى :

حراسة المرمى .. علي لطفي

خط الدفاع .. محمد إسماعيل ، مصطفى العش ، محمد أشرف ، أحمد سيد عبد النبي.

خط الوسط .. أحمد الصغيري ، بيتر موتوموسي ، ماتا ماجاسا ، عبد الرحمن البانوبي.

الهجوم .. مصطفى زيكو ، شادي حسين.

ويحتل النادي المصري المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 52 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز في 15 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وتلقى الهزيمة في 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المصري 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 38.

بينما يحتل فريق زد المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 47 نقطة، حصدها بعد خوض 32 مباراة، حيث فاز في 12 لقاء، وتعادل في 11 مواجهة وخسر 9 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو زد 45 هدفاً واستقبلت شباكهم 33.