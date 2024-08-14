شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يتقدم على الزمالك 2-1 فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

أنهى طلائع الجيش الشوط الأول متقدماً على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة المقامة بينهما حالياً ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من بطولة الدورى الممتاز "دورى NILE ".

افتتح التسجيل لطلائع الجيش عمر السعيد في الدقيقة 24 قبل أن يتعادل البنينى سامسون أكينيولا للزمالك في الدقيقة 35، ثم أضاف كريم طارق الهدف الثانى للطلائع في الدقيقة 40 من عمر المباراة.

تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى : محمود الشناوي.

خط الدفاع : حسن أبو المعاطي – مصطفى الزناري – أحمد مجدي – محمد السيد.

خط الوسط : محمد أشرف روقا – سيف جعفر – مهاب ياسر.

خط الهجوم : محمد عاطف – سامسون أكينيولا – سيد عبد الله نيمار.

بدلاء الزمالك أمام طلائع الجيش

ويتواجد على مقاعد البدلاء، عمر عبد العزيز وأحمد رفاعي ومحمد إبراهيم ويوسف أحمد حسن وأحمد عبد الرحيم إيشو وعمار ياسر وحازم أسامة ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأيمن أمير عبد العزيز.

تشكيل طلائع الجيش أمام الزمالك

حراسة المرمى : محمد شعبان.

خط الدفاع : أحمد متعب – عمرو طارق – محمد دياب – أحمد زولا.

خط الوسط : فريد شوقي – عبد الرحمن شيكا – إسلام محارب.

خط الهجوم : أحمد سمير – عمر السعيد – كريم طارق.

بدلاء طلائع الجيش أمام الزمالك

ويتواجد على مقاعد البدلاء، عماد السيد وخالد سطوحي وفارس حاتم وموسى دياوارا وعلي حمدي وكريم حلاوة وأحمد الشيخ وحميد ماو ومحمد حمدي زكي.

ترتيب الزمالك وطلائع الجيش في الدورى

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 55 نقطة بعدما لعب 32 مباراة حقق الفوز فى 17 لقاء وتعادل في 7 لقاءات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 50 هدف وتلقت شباكه 32 هدف.

وفى المقابل يحتل الطلائع المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 27 هدف وتلقت شباكه 39 هدف.