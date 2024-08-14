بليند يضع حداً لمسيرته الدولية مع منتخب هولندا

الرياص - اسماء السيد - لاهاي : وضع مدافع مانشستر يونايتد الإنكليزي وبايرن ميونيخ الألماني السابق دالي بليند حداً لمسيرته الدولية الأربعاء، بعد 108 مباريات دولية خاضها بقميص منتخب هولندا، لإفساح المجال أمام "جيل جديد موهوب".

وكان اللاعب البالغ من العمر 34 عاما جزءا من المنتخب الهولندي الذي بلغ نصف نهائي كأس العالم 2014 وربع نهائي كأس العالم 2022 قبل الخسارة أمام الأرجنتين في المناسبتين.

وفي رسالة كتبها على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) قال بليند "هناك جيل جديد موهوب قادم، وبعد محادثة مع مدرب المنتخب الوطني، حان الوقت للتركيز بشكل كامل على فريقي وعائلتي".

وأضاف المدافع "كان شرفاً لي ارتداء القميص البرتقالي 108 مرات. بالنسبة إلي، أعظم ما يمكن للاعب تحقيقه: تمثيل بلدك".

تدرّج بليند في مختلف الفئات العمرية في أياكس وصولاً في النهاية إلى الفريق الأول، وتُوّج بأربعة ألقاب متتالية في الدوري الهولندي مع عملاق كرة القدم الهولندية ومقره العاصمة أمستردام.

وانتقل في 2014 إلى مانشستر يونايتد مقابل 14 مليون جنيه استرليني (23 مليون دولار، 17.7 مليون يورو) خلال حقبة المدرب الهولندي لويس فان خال.

وحقق مع يونايتد لقب الكأس المحلية والدوري الأوروبي، لكنه عاد إلى أياكس في 2018 لفترة أخرى شهدت تتويج النادي بثلاثة ألقاب في الدوري الهولندي.

في كانون الثاني/يناير 2023، وقّع مع العملاق الألماني بايرن ميونيخ، مساهماً في إحرازه ألقاباً محلية، قبل الانتقال إلى جيرونا الإٍسباني.

في 2019، وبعد شعوره بدوارٍ أثناء مباراةٍ في دوري أبطال أوروبا، شُخّصت حالة بليند بالتهاب في العضلات حول قلبه، فتم تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب، ما سمح له بمواصلة مسيرته.

وأكمل "بذلت قصارى جهدي لمدة 11 عاماً للاستمرار في ارتداء قميص المنتخب البرتقالي الجميل. لقد منحني الكثير، الكثير من اللحظات الجميلة. أنا أعتزّ بها".