الامارات | يوفنتوس يعلن رحيل شتشيزني القريب من الدوري السعودي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي يوفنتوس مغادرة اللاعب البولندي فويتشيخ شتشيزني، الذي حرس عرينه منذ العام 2017 خلفا للأسطورة جانلويجي بوفون.

وقال يوفنتوس في بيانه "توصل يوفنتوس إلى اتفاق مع فويتشيخ شتشيزني لإنهاء عقده بعد سبع سنوات من التعاون".

ووفقًا للصحافة الإيطالية فإن شتشيزني (34 عاما) يتجه لانضمام الى أحد اندية الدوري السعودي.

وعمد فريق "السيدة العجوز" الذي عيّن مطلع هذا الصيف تياغو موتا مدربا له خلفا لماسيميليانو أليغري الى التعاقد مع الحارس ميكيلي دي غريغوريو من مونتسا لشغل المركز الاساسي.

وخاض الدولي البولندي الذي انضم الى صفوف يوفنتوس عام 2017 قادما من أرسنال الإنجليزي الذي أعاره إلى روما بين عامي 2015 و2017، عدد 252 مباراة بقميص البيانكونيرو وأنهى منها 103 مباريات من دون أن تهتز شباكه بأي هدف.

ورفع شتشيزني مع يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي ثلاث مرات وكذلك كأس إيطاليا.