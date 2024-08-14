ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الزمالك أمام طلائع الجيش

فاز فريق طلائع الجيش على نظيره بنادي الزمالك في مباراة اليوم الأربعاء ضمن الدوري المصري الممتاز، ليحقق مفاجأة قبل نهاية الدوري.

انتهت المباراة بفوز طلائع الجيش بنتيجة 3-1 على استاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة والثلاثين.

سجل عمر السعيد هدف الجيش الأول في الدقيقة 25 بتسديدة قوية.

اقرأ ايضًا..رسميًا.. الزمالك يحسم موقفه النهائي من رحيل زيزو

تعادل الزمالك في الدقيقة 36 عبر سامسون أكينيولا بعد تمريرة من نيمار.

ثم أحرز كريم طارق الهدف الثاني للجيش في الدقيقة 40 بتمريرة من إسلام محارب.

أضاف محمد حمدي زكي الهدف الثالث للجيش في الدقيقة 73 من ركلة جزاء.

هذه الهزيمة هي التاسعة للزمالك في الدوري الممتاز هذا الموسم، بينما رفع طلائع الجيش رصيده إلى 42 نقطة في المركز العاشر، وتجمد رصيد الزمالك عند 55 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري.

ترتيب الدوري المصري

1- الأهلي – 84 نقطة – 32 مباراة.

2- بيراميدز – 76 نقطة – 33 مباراة.

3- الزمالك – 55 نقطة – 33 مباراة.

4- المصري البورسعيدي – 52 نقطة – 33 مباراة.

5- مودرن سبورت – 51 نقطة – 33 مباراة.

6- سموحة – 51 نقطة – 33 مباراة.

7- زد- 50 نقطة – 33 مباراة.

8- سيراميكا كليوباترا – 45 نقطة – 32 مباراة

9- إنبي – 43 نقطة – 32 مباراة.

10- الاتحاد السكندري – 40 نقطة – 32 مباراة.

11- طلائع الجيش – 39 نقطة – 33مباراة.

12- الجونة – 36 نقطة – 33 مباراة.

13- البنك الأهلي – 35 نقطة – 33 مباراة.

14- الإسماعيلي – 33 نقطة – 33 مباراة.

15- فاركو – 32 نقطة – 33 مباراة.

16- بلدية المحلة – 27 نقطة – 33 مباراة.

17- المقاولون العرب – 26 نقطة – 33 مباراة.

18- الداخلية – 19 نقطة – 32 مباراة.